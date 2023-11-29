Главный тренер «Габалы»: «Можно обыграть «Олимпиакос» и даже выйти в следующий этап»

«Мы приехали в Грецию не для того, чтобы проигрывать»

Об этом Idman.biz сообщил главный тренер юношеской команды «Габалы» U-19 Фамиль Халилов.

Он оценил перспективы в ответном матче с «Олимпиакосом» в Молодежной лиге УЕФА. Халилов сказал, что хотя после поражения со счетом 0:3 в первой встрече отыграться будет сложно, но не невозможно: «Сегодня мы должны рисковать, и наши футболисты это хорошо понимают. Но они также верят, что соперника можно победить, даже пройти этап. Мы сделаем все возможное».

Отметим, что матч II этапа Молодежной Лиги УЕФА “Олимпиакос” - “Габала” начнется в 19:00.

Эмин Ага

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