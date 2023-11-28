Гурбан Гурбанов: "Вероятность того, что наш кубковый матч пройдет в Ханкенди, составляет 90 процентов"

"Вероятность того, что наш кубковый матч пройдет в Ханкенди, составляет 90 процентов, может быть, меньше. Окончательной информации нам пока не предоставили".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, говоря о возможности проведения в Ханкенди матча с МОИКом в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана.

Опытный специалист подчеркнул, что они были бы рады сыграть в нашем освобожденном от оккупации историческом городе: "Спустя много лет, нам бы хотелось провести хороший матч в Ханкенди и показать перед болельщиками интересный футбол. Время еще есть. Вероятно, в ближайшие дни мы получим точную информацию».

Отметим, что "Карабах" встретится с МОИКом 19 декабря.

Эмин Ага

İdman.biz