Гурбан Гурбанов: "Игра с "Мольде" равнозначна финалу"

"Это наша последняя тренировка в Баку перед игрой с "Мольде". В команде все в порядке".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Опытный специалист оценил выездную игру против «Мольде» в рамках V тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Он рассказал, что матч, который пройдет в Норвегии, равнозначен к финалу: «Во второй игре лучше узнаёшь соперника. Их преимущество в том, что они играют на своем поле. Это мобильная и компактная команда. Они реализуют свои игровые системы очень дисциплинированно. Вместе с игроками мы наблюдали и анализировали соперника. Возможно, будут изменения в ходе игры. В этом матче нам предстоит быть более осторожными в линии нападения и в защите. Потому что соперник редко уходит с поля без гола. Игра в Норвегии будет более напряженной и интересной, чем в Баку".

По словам Гурбанова, их цель во всех играх - победа: "Просто всегда нужно учитывать преимущество соперника. Каждый из нас выходит на такие игры как на финал. Потому что каждое набранное или потерянное здесь очко может решить судьбу в группе. Мы хотим победить. Поэтому готовимся. Мы не можем сказать, какие изменения произойдут по ходу игры».

Отметим, что игра «Мольде» - «Карабах» состоится 30 ноября в Норвегии. Наша команда отправится в поездку за день до матча.

Эмин Ага

İdman.biz