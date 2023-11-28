Разгромы от "Иревана", МОИКа, "Сабаила" и "Туран-Товуза"

Сегодня стартовали игры II квалификационного раунда Кубка Азербайджана.
İdman.biz сообщает, что сегодня состоялось 5 матчей.
На пути к 1/8 финала в борьбу вступили двое представителей Премьер-лиги. «Сабаил» выбил из соревнований «Шафу», «Туран-Товуз» - «Гейгёль».
После игр первого дня определилась одна пара стадии 1/8 финала - «Карабах» встретится с МОИК.
Кубок Азербайджана
II раунд квалификации
28 ноября (вторник)
13:30. «Карван» – «Дифаи Агсу» – 1:0
Гол: Руслан Воронцов, 72
Главный судья: Рауф Аллахвердиев
«Карван»: 99. Шахин Закиев, 88. Мушфик Теймуров (к), 19. Руслан Воронсов, 4. Милад Байрампур, 6. Ангенор Гнапи, 17. Руслан Сулейманов, 3. Иззет Муштагов, 8. Питер Кингс, 18. Элвин Исмаилов, 22 Али Абдуллаев, 14. Уэнсли Ондо
Резервные игроки: 1. Амиль Оруджев, 12. Торнике Кварацхелия, 11. Эльнур Мустафазаде, 2. Азамат Алекперли, 9. Заур Фарзалиев, 7. Джейхун Мухтарлы, 5. Эйюб Джаббаров, 20. Джаваншир Джаванширов.
Главный тренер: Кянан Каримов
«Дифаи Агсу»: 1. Александр Прикроцов, 3. Камиль Гусейнов, 11. Ильхам Аллахвердиев, 99. Магсум Ганбарлы, 19. Расул Ибрагимов, 13. Назим Багиров, 28. Рахман Гулиев, 5. Байрам Пашазаде, 2. Сеймур Рагимов, 8. Рамин Сулейманов, 11. Валех Кахраманлы
Резервные игроки: 85. Угур Ибрагимов, 17. Турал Лятифов, 4. Фариз Наджафов, 77. Фуад Мамедзаде, 44. Гаджи Рустамов, 14. Самир Алиев, 71. Джошгун Асадзаде, 55. Мехди Алиев
Тренер: Эльгиз Керамли
Евлахский городской стадион
13:30. "Араз Саатлы" - "Иреван" - 1:4
Голы: Раван Авазов (п.), 79 - Эльвин Юнусзаде, 4, Джавид Тагиев, 27, Вусал Аскеров (п.), 45+3, Арсен Агджабеков, 70
Главный судья: Кемаль Умудлу
"Араз Саатлы": 12. Магомед Ахмедов, 17. Кямран Гасанзаде, 7. Октай Мамедов, 22. Давуд Махмудов, 42. Али Шабанов, 30. Эльшан Саббаги, 6. Хамза Алиев, 5. Сехран Аббасов, 49. Раван Авазов (к), 66. Эльшан Мирзаев, 19. Элайджа Бен
Резервные игроки: 1. Амра Мамедли, 27. Шамиль Абдуллаев, 20. Самир Мамедов, 11. Али Тагизаде, 2. Тахиру Бах, 10. Илькин Алиев
Главный тренер: Руфат Гулиев
«Иреван»: 33. Андрей Синенко, 28. Джавид Тагиев, 5. Эльвин Юнусзаде (к), 50. Фарид Керимзаде, 19. Фамиль Джамалов, 98. Али Алиев, 44. Сеймур Алиев, 73. Башир Айралов, 3. Арсен Агджабеков, 18. Вусал Аскеров, 2. Рамин Магеррамов
Резервные игроки: 1. Рафик Гасанов, 6. Камал Мирзаев, 71. Фахмин Мурадбейли, 99. Баламирза Солтанов, 29. Вусал Ганбаров.
Главный тренер: Назим Сулейманов
Стадион Саатлы ОИК
13:30. МОИК – «Джабраил» – 4:0
Голы: Иса Зейналлы, 31 (п), Джавидан Аббасзаде, 45+3, Эльвин Валиев, 73, Джавидан Аббасзаде, 86
Главный судья: Ингилаб Мамедов
МОИК: 1. Зейнал Ахмедзаде, 17. Сабир Аллахгулиев (к), 6. Иса Зейналлы, 3. Ниджат Аскаров, 4. Ульви Ибазаде, 97. Фарид Аббаслы, 8. Рамиль Оруджев, 10. Хаял Бадиров, 11. Эльвин Валиев, 66. Эльчин Байрамов, 20. Нурлан Байрамов
Резервные игроки: 12. Айхан Годжаев, 35. Магомед Гурбанов, 44. Самир Ибрагимов, 77. Эльмир Рагимзаде, 7. Самир Гурбанов, 9. Джавидан Аббасзаде, 33. Рауль Мусаев, 27. Нихад Агаев, 38. Хасрат Мурсалов, 30. Мурад Мусаев
Главный тренер: Газанфар Аббасов
«Габраил»: 23. Гасан Гасанлы, 9. Эльвин Насибов, 10. Тапдиг Ахмедов, 17. Нурлан Гулиев, 26. Эльвин Демиров, 13. Эльшад Алиев (к), 19. Магеррам Оруджев, 33. Гусейн Новрузов, 22. Али Наджафли, 14. Алиакпер Шабиев, 90. Агабекир Гашимли
Резервные игроки: 1. Намаз Исмайлов, 12. Нурлан Гулузаде, 45. Интигам Мамедов, 30. Назим Керимли, 25. Бахшали Бахшалиев, 99. Иман Мусейибов, 7. Мехман Сулейманлы, 21. Кямран Ёлчиев, 11. Анар Тагиев, 77. Мубариз Гусейнзаде, 4. Салех Сулейманов, 20. Захид Аббасзаде
Тренер: Эльхад Назири
Стадион поселка Бина
15:00. «Шафа» – «Сабаил» – 0:7
Вратари: Самир Абдуллаев, 10, Ядин Лугаси, 11, Ади Мехремич, 20, Талех Гараев, 25, Амиль Юнанов, 39; 76. Александр Рамалингом, 86
Главный судья: Али Алиев
«Шафа»: 12. Фаррух Азизов, 33. Мехман Ибадов, 77. Сахиб Джумшудов (к), 3. Кямран Керимов, 19. Эмиль Валехов, 6. Сархан Джамалзаде, 55. Логман Алиев, 5. Фуад Джахангирли, 7. Асим Гулиев, 17. Ибрагим Юсифов, 13. Ибрагим Исмаилов
Резервные игроки: 79. Айхан Галандарлы, 23. Джамиль Алиев, 2. Рашад Джаббарлы, 9. Мурад Мехтиев, 28. Эльнур Гадживердиев, 11. Самур-Хан Асланханов, 29. Мусейиб Бейдиев, 21. Карим Гулузаде.
Тренер: Али Алиев
«Сабаил»: 12. Гусейнали Гулиев, 9. Амиль Юнанов, 8. Бахадур Газиев, 17. Рафаэль Магеррамли, 19. Самир Абдуллаев, 38. Зейнаддин Абдурахманов, 34. Талех Гараев, 16. Эмин Рустамов, 4. Ади Мехремич (к), 3. Сильвен Десландес, 44. Ядин Лугаси
Резервные игроки: 25. Ниджат Мамедзаде, 11. Руфат Абдуллазаде, 48. Аяз Микаилов, 67. Ифтихар Ибрагимов, 42. Адам Топалов, 62. Заман Заманлы, 99. Давид Гомис, 90. Александр Рамалингом, 27. Педро Нуно
Главный тренер: Шахин Диниев
«АСКО Арена»
17:00. «Туран Товуз» – «Гейгель» – 5:1
Голы: Айхан Гусейнов, 4; 45. Белайди Пуси, 41; 88. Тарлан Гулиев, 90+2 - Ульви Джалилов, 38 (пен.)
Главный судья: Турал Гурбанов
«Туран Товуз»: 85. Камал Байрамов (к), 3. Тарлан Гулиев, 39. Садык Гулиев, 2. Сертан Ташкин, 88. Фаиг Гаджиев, 99. Вейсель Рзаев, 60. Сабаил Багиров, 15. Эммануэль Хакман, 9. Белайди Пуси, 11. Айхан Гусейнов, 79. Мартин Петков
Резервные игроки: 1. Тарлан Ахмедлы, 18. Будаг Насиров, 77. Фарид Набиев, 70. Мазахир Мамедзаде, 71. Санан Асланов, 97. Садик Шафиев, 5. Родерик Миллер, 23. Алехандро Серрано, 7. Луис Пачу, 25. Денис Марандичи, 6. Бруно Гонсалвеш, 80. Отто Джон
Главный тренер: Айхан Аббасов
«Гейгёль»: 1. Ниджат Амирханов, 5. Самид Рустамбейли, 10. Зиябиль Мамедов, 15. Джошгун Абдиев, 20. Джавид Аббасов, 14. Ульви Джалилов, 7. Вугар Ашрафли (к), 70. Камал Гасан-пур, 33 Кянан Аллахвердиев, 6. Карим Велиев, 25. Фарид Мамедов
Резервные игроки: 22. Вусал Мехтиев, 8. Физули Гасанзаде, 11. Интигам Тагиев, 88. Нихад Магеррамов, 4. Гая Насибов.
Главный тренер: Араз Мансуров
Товузский городской стадион
Отметим, что остальные игры раунда пройдут 29 и 30 ноября.
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