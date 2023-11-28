“Ханкенди” переименован в "Интер"

“Ханкенди”, ожидающий дебюта в чемпионате Азербайджана по мини-футболу, был переименован.

По информации, предоставленной İdman.biz основателем команды Афраном Исмайловым, клуб примет участие в соревнованиях под названием "Интер".

Он сообщил, что, несмотря на переименование команды, они по-прежнему будут бороться за высокие места.

По словам Исмайлова, под руководством Хатаи Багирова в "Интере" будут играть известные лица Рашад Садыхов, Камран Агаев, Джавид Гусейнов, Рахид Амиргулиев, Эльвин Мамедов, Руслан Амирджанов, Джавид Имамвердиев, Эльхад Назири, Рауф Алиев, Раиль Меликов и Руслан Абышов.

Отметим, что жеребьевка Чемпионата Азербайджана по мини-футболу состоится 1 декабря.

Эмин Ага

İdman.biz