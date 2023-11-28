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Директор "Карабаха": "Ждем от команды уверенной игры с "Мольде"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Ноября 2023 12:37
Директор "Карабаха": "Ждем от команды уверенной игры с "Мольде"

"Только красивая игра в Норвегии может удовлетворить нас" Об этом İdman.biz заявил директор "Карабаха" Амрах Челикель.

Он оценил предстоящий матч с “Мольде” в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Челикель отметил, что его ожидания от команды высоки: "Для нас важно, чтобы главный тренер и болельщики остались довольны игрой команды. Чтобы даже если мы проиграли, то заслужили бы аплодисменты своей игрой, доказав, что «Карабах» занимает достойное место. Ждем от команды уверенной игры в матче с “Мольде”. Если все получится, то будет и хороший результат”.

А.Челикель выразил уверенность в том, что главный тренер Гурбан Гурбанов настроит команду на важную встречу: «Перед такими поединками мы никогда не проводим встречу с футболистами или клубом. Все это контролирует сам Гурбан Гурбанов. Я уверен, что настроение в команде на высшем уровне”.

Отметим, что матч "Мольде" – "Карабах" состоится 30 ноября в Норвегии. Встреча на "Акер Арене" начнется в 00:00.

Эмин Ага

İdman.biz

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