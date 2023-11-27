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Гурбан Гурбанов: "Первый раз, когда я получил зарплату в 70 манатов, то пошел на рынок и..." - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
27 Ноября 2023 23:22
Гурбан Гурбанов: "Первый раз, когда я получил зарплату в 70 манатов, то пошел на рынок и..." - ИНТЕРВЬЮ

Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов ответил на вопросы журналистов после гала-вечера посвященного ему фильма "Когда стадионы молчат".

Как сообщает İdman.biz, опытный специалист высказал свое мнение о фильме.

- Оправдал ли «Когда стадионы молчат» ваши ожидания?

- В интервью, которые я давал в последние годы, я говорил только о футболе. Но сегодня я дам совсем другое интервью. Я полностью понял этот фильм. Поскольку это был путь, который я прошел, я вернулся в прошлое. Я верю, что после этого фильма стану более заинтересованным и ответственным. Потому что я снова вспомнил те годы и еще больше оценил свой труд. Если мы достигли этого уровня, то должны работать над его сохранением. В целом фильм был для меня очень интересным.

- В Лиге Европы вас ждет встреча с «Мольде», может ли этот фильм перед игрой стать мотивацией для команды?

- Я думаю, это будет полезно. В зале были и живые свидетели упомянутых в фильме моментов – футболисты. Они также стали свидетелями того, что большие успехи ценятся. Я считаю, что мои игроки понимают свою ответственность. Они захотят, чтобы их имена были в фильмах, снятых в ближайшие годы.

- В фильме в качестве вашего помощника был показан Асиф Аскеров?

- Асиф Аскеров всегда был со мной. Скорее всего, именно его и показали. Я не дал много информации при создании сценария.

- Какая часть фильма вам очень понравилась?

- Все части были интересны по отдельности. Но два момента действительно растрогали меня. Один из них - когда со службы вернулся мой брат Муса, а другой - свзяанный с моей первой зарплатой. На тот момент, если не ошибаюсь, мне было 16-17 лет, и я впервые получил зарплату в 70 манат. Получив деньги и выйдя со стадиона, я пошел на рынок и совершил покупки на 40 манат. Моя мама была одна дома и ждала меня. Эти эпизоды вернули меня в те дни и сильно растрогали.

Эмин Ага

İdman.biz

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