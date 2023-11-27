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Серебряный призер российского мини-футбола перешел в азербайджанский "Дифаи-Агсу" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Азербайджанский футбол
Интервью
27 Ноября 2023 17:31
Серебряный призер российского мини-футбола перешел в азербайджанский "Дифаи-Агсу" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

"Я считаю, что мини-футболисты вполне могут играть в большой футбол. В связи с этим имеются примеры топовых мировых игроков - Луиша Фигу, Неймара, Филиппе Коутиньо и многих других, которые совершили такой переход. А если брать азербайджанский футбол - Абдулла Зубир".

Об этом заявил корреспонденту İdman.biz серебряный призер российского мини-футбола азербайджанского происхождения Гасанали Рагимов, накануне перешедший в азербайджанский «Дифаи-Агсу», выступающий в I лиге.

- Что поспособствовало тому, что вы перешли из российского мини-футбола в азербайджанскую команду «Дифаи-Агсу»?

- Вообще я с детства хотел играть в большой футбол. Но жил на севере, в городе Сургут, и там был развит футзал. В 6-летнем возрасте старший брат отдал меня в местный мини-футбольный клуб СДЮСШОР «Нефтяник». И там началась моя спортивная карьера под руководством Хайбуллина Руслана Зиннуровича. За что я ему очень благодарен. Как я пришел в команду, можно сказать, что сразу же стал капитаном. В 2020 году мы написали историю - впервые воспитанники «Нефтяника» стали серебряными призерами России. Позже команда соперника - нижегородского «Торпедо», которая обыграла нас в финале с маленьким отрывом - со счетом 5:4, заметила меня и позвала играть к себе. Так я и начал выступать за них.

- Вы упомянули португальского футболиста Луиша Фигу. В своем интервью он говорил, что мини-футбол научил его разным навыкам, которые помогли ему в большом. А как вы считаете, такой опыт полезен?

- Я согласен, ведь в первую очередь мини-футбол помогает развить технику, быстроту принятий решений и способность выполнять движения в ограниченном пространстве.

- Почему вы подписали контракт именно с этой командой?

- Родители с детства привили нам любовь к Азербайджану, поэтому я хотел выступать за местный клуб. Я выбрал «Дифаи-Агсу», потому что мне понравилась общая обстановка в команде, как идет тренировочный процесс и отношение к игрокам. Наш главный тренер Эльгиз Керимли также является помощником главного тренера сборной Азербайджана по футболу U-19. Мне нравится, что он, как и в российской школе находит индивидуальный подход к каждому футболисту. Президент клуба Асеф Маликов, не смотря на свою занятость, присутствует на каждой нашей тренировке, благодаря их подходу «Дифаи» - очень сплоченная и дружная команда.

- Какие у вас планы до конца сезона?

- Нас не устраивает турнирное положение команды на данный момент. Сейчас «Дифаи» пополняется новыми игроками для того, чтобы подняться вверх в таблице. Это одна из наших целей. Что касается меня, то я хочу попасть в ближайшее время в сборную Азербайджана.

Отметим, что «Дифаи-Агсу» после первого тура ускорил трансферы. Так с 20-летним игроком Г.Рагимовым команда подписала контракт до лета следующего года.

Шабнам Рагимова

İdman.biz

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