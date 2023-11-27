Шахин Диниев: "И после этого мы сделаем все возможное, чтобы…"

«Сабаил» побил рекорд последних 23-х сезонов. К сожалению, эта серия была прервана в матче с "Кяпазом".

Об этом İdman.biz рассказал главный тренер футбольного клуба "Сабаил" Шахин Диниев.

Специалист прокомментировал прерывание голевой серии своей команды в матче XIV тура премьер-лиги Азербайджана с “Кяпазом”. Диниев сказал, что в матче, который закончился со счетом 0:0, мяч словно не хотел залетать в ворота: “Не стоит расстраиваться. Мы должны набрать очки в будущих играх. Чемпионат проходит в плотной борьбе. Мы забили 22 гола в последних 13 встречах. И после этого сделаем все возможное, чтобы одержать победу”.

Отметим, что следующий матч в премьер-лиге "Сабаил" проведет 2 декабря против "Араз-Нахчывана".

İdman.biz