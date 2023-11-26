Рашад Садыгов доволен ничьей

«Игра началась очень быстро. В первые 15 минут перед воротами обеих команд были голевые ситуации».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Рашад Садыгов, главный тренер команды "Зира", сыгравшей вничью с "Сумгаитом" в XIV туре Премьер-лиги Азербайджана.

Молодой специалист посоветовал игрокам играть более агрессивно в перерыве: «Во втором тайме мы начали игру по-другому. Благодаря агрессивной игре не дали сопернику возможности организовать комфортные атаки, как в первом тайме. Мы контролировали игру. После перерыва моментов для взятия ворот было не так много. На поле в основном шел тактический бой. Такие игры полезны для нашего футбола».

Рашад Садыгов удовлетворился одним очком: «Одно очко, заработанное на выезде - это неплохой результат. Мы могли выиграть или проиграть. Особенно если оценивать второй тайм, то у обеих команд было немало голевых эпизодов. В выездной игре с «Сумгаитом» мы не смогли реализовать голевые ситуации.

Отметим, что в матче между «Сумгаитом» и «Зирой» голов забито не было.

İdman.biz