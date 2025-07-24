Главный тренер "Ариса": "Ответный матч с "Араз-Нахчываном" будет совсем другим"

Главный тренер греческого "Ариса" Маринос Узунидис прокомментировал поражение от "Араз-Нахчывана" (2:1) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, передает İdman.biz.

По его словам, команда не смогла удержать контроль после забитого гола, а некоторые игроки оказались не готовы физически.

"Для нас это очень плохой результат. После забитого гола мы могли контролировать игру, но не сумели. Некоторые наши футболисты были не готовы физически. Соперник заслужил победу. Теперь нужно забыть первую встречу и готовиться к ответному матчу. Ответная игра будет совершенно другой. У нас есть опытные игроки, и мы воспользуемся их силой в ответной встрече. Второй гол мы пропустили из-за нашей ошибки. Более того, могли бы получить и третий мяч", - сказал Узунидис.

Ответный матч пройдет 31 июля в Салониках.

İdman.biz.