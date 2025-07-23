Главный тренер "Хайдука": "Начали матч с "Зиря" с волнением"

Главный тренер хорватского "Хайдука" Гонсало Гарсия признал, что его команда начала матч с "Зиря" волнительнее, чем следовало. Об этом он заявил на пресс-конференции после первого поединка второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, сообщает İdman.biz.

"Это была непростая игра. Мы начали с волнением, и соперник этим воспользовался, наказав нас в самом начале. Во втором тайме мы смогли перехватить инициативу. Я ожидал, что "Зиря" покажет такой содержательный футбол. Это опасный соперник. Хотим победить дома и пройти в следующий раунд", — отметил испанский специалист.

При этом Гарсия подчеркнул, что возможное поражение по сумме двух матчей не станет трагедией: "В футболе бывают поражения. Мы только начали работу с командой и стараемся что-то изменить".

Напомним, матч в Баку завершился со счетом 1:1. Ответная игра состоится 31 июля на стадионе "Полюд" в Сплите и начнется в 23:00 по бакинскому времени.