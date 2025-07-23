Игрок "Араз- Нахчывана": "Завтра нас ждет тяжелый матч"

Футболист "Араз-Нахчывана" Урфан Аббасов считает, что матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против греческого "Ариса" будет непростым. Об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции, сообщает İdman.biz.

"Завтра нас ждет тяжелый матч. Мы серьезно готовились к этой встрече. Верим, что победа будет за нами. Мы проанализировали как сильные, так и слабые стороны соперника. На сборе в Турции играли с сильными командами. В составе произошли некоторые изменения, и, на мой взгляд, они пойдут команде на пользу", — отметил защитник

.Встреча "Араз-Нахчыван" — "Арис" состоится завтра в 20:00 на стадионе "Далга Арена".

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