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"Сумгайыт" усилился алжирским защитником

Азербайджанский футбол
Новости
23 Июля 2025 20:11
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"Сумгайыт" усилился алжирским защитником

Футбольный клуб "Сумгайыт" объявил о подписании контракта с центральным защитником Райаном Сенхаджи.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу команды, соглашение с 28-летним алжирцем рассчитано по схеме "2+1", то есть на два года с возможностью продления еще на один сезон.

В прошлом сезоне Сенхаджи выступал за российский "Факел" из Воронежа. В "Сумгайыте" он будет играть под 72-м номером.

Ранее "Сумгайыт" уже усилил состав такими игроками, как Педро Пинту, Алекса Янкович, Рауф Рустемли и Александр Рамалингом.

İdman.biz

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