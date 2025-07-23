Клуб Премьер-лиги Азербайджана подписал воспитанника "Аякса"

Футбольный клуб "Карван" продолжает активно формировать состав перед новым сезоном.

Как передает İdman.biz, очередным новичком команды стал 29-летний правый защитник Шакил Сно.

Сно является воспитанником академии амстердамского "Аякса". Последним клубом нидерландца был мальтийский "Гзира Юнайтед". Ранее он также выступал за "Телстар" в Нидерландах, "Олесунн" в Норвегии, "Локомотив" (Пловдив) в Болгарии и румынский "Ботошани".

Приобретение опытного защитника должно усилить оборонительные позиции "Карвана" в предстоящем сезоне.

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