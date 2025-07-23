23 Июля 2025
RU

Клуб Премьер-лиги Азербайджана подписал воспитанника "Аякса"

Азербайджанский футбол
Новости
23 Июля 2025 18:58
15
Клуб Премьер-лиги Азербайджана подписал воспитанника "Аякса"

Футбольный клуб "Карван" продолжает активно формировать состав перед новым сезоном.

Как передает İdman.biz, очередным новичком команды стал 29-летний правый защитник Шакил Сно.

Сно является воспитанником академии амстердамского "Аякса". Последним клубом нидерландца был мальтийский "Гзира Юнайтед". Ранее он также выступал за "Телстар" в Нидерландах, "Олесунн" в Норвегии, "Локомотив" (Пловдив) в Болгарии и румынский "Ботошани".

Приобретение опытного защитника должно усилить оборонительные позиции "Карвана" в предстоящем сезоне.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Эльмар Бахшиев: "Всем кажется, что "Араз-Нахчыван" не имеет опыта, но мы хорошо готовы"
19:50
Азербайджанский футбол

Эльмар Бахшиев: "Всем кажется, что "Араз-Нахчыван" не имеет опыта, но мы хорошо готовы"

Главный тренер "Араз-Нахчывана" выразил уверенность в готовности команды перед матчем с "Арисом" в Лиге конференций
Азербайджанский футболист сменил клуб в Таиланде
03:02
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист сменил клуб в Таиланде

Мамед Гулиев подписал контракт с командой из третьей лиги
Бекали говорил про "Карабах", но забыл про "Шкендию"
01:35
Азербайджанский футбол

Бекали говорил про "Карабах", но забыл про "Шкендию"

Потенциальные соперники агдамского клуба провели первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов
Официально: "Нефтчи" подписал румынского защитника
00:10
Азербайджанский футбол

Официально: "Нефтчи" подписал румынского защитника

Новобранец способен играть как в обороне, так и подключаться к атакам
"Кяпаз" подписал грузинского полузащитника
22 Июля 23:52
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" подписал грузинского полузащитника

Футболист из тбилисского "Динамо" продолжит карьеру в составе гянджинского клуба
Гурбана Гурбанова устроит даже минимальное поражение "Карабаха" в Ирландии
22 Июля 22:41
Азербайджанский футбол

Гурбана Гурбанова устроит даже минимальное поражение "Карабаха" в Ирландии

Наставник "Карабаха" высоко оценил ирландского соперника перед первым матчем квалификации Лиги чемпионов

Самое читаемое

Гвардиола решился на главный трансфер лета для "Манчестер Сити"
21 Июля 17:47
Мировой футбол

Гвардиола решился на главный трансфер лета для "Манчестер Сити"

Эдерсон отслужил клубу восемь лет
Лига чемпионов: матч "Карабах" - "Шелбурн" отсудят итальянцы
21 Июля 15:18
Футбол

Лига чемпионов: матч "Карабах" - "Шелбурн" отсудят итальянцы

Главным арбитром матча будет Андреа Коломбо
Лига чемпионов: определились потенциальные соперники "Карабаха" в третьем раунде - ОБНОВЛЕНО
21 Июля 14:11
Футбол

Лига чемпионов: определились потенциальные соперники "Карабаха" в третьем раунде - ОБНОВЛЕНО

Первые матчи этого этапа пройдут 5-6 августа, а ответные - через неделю
Топ-трансфер без особой надобности: реально ли 75-миллионный Мбемо нужен "МЮ"?
22 Июля 14:21
Мировой футбол

Топ-трансфер без особой надобности: реально ли 75-миллионный Мбемо нужен "МЮ"?

Хотя команду он точно сделает сильнее