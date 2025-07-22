Футболист "Хайдука": "Наша главная цель - победа над "Зиря"

Полузащитник хорватского "Хайдука" Филип Кровинович заявил, что его команда готова к матчу второго квалификационного раунда Лиги конференций против "Зиря", сообщает İdman.biz.

На предматчевой пресс-конференции 29-летний футболист отметил серьезный настрой команды:

"Мы готовы к завтрашнему матчу. Верим, что добьемся положительного результата. Впервые приехал в Азербайджан, успел узнать много интересного о вашей стране. Наша главная цель — победа".

Матч "Зире" – "Хайдук" состоится 23 июля в 19:30 на Bakcell Arena.

Ответная встреча пройдет 31 июля в Сплите, начало — в 23:00 по бакинскому времени.

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