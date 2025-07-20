Форвард сборной Азербайджана дебютировал за новый клуб в Польше - ВИДЕО

Форвард сборной Азербайджана Ренат Дадашов дебютировал в составе нового клуба "Мотор" из Люблина (Польша).

Как передает İdman.biz, в рамках первого тура польской Экстраклассы клуб Дадашова принимал на своем поле "Арку" и одержал победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 60-й минуте забил Жак Н'диайе.

Азербайджанский футболист начал матч на скамейке запасных, но во втором тайме вышел на замену, отметившись желтой карточкой.

Напомним, по окончании минувшего сезона Дадашов перешел в "Мотор" из другого польского клуба "Родомяк".

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