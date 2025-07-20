"Карабах" будет платить легионеру более полумиллиона евро

Стали известны детали аренды марокканского центрального защитника Сами Ммаэ между "Карабахом" и хорватским "Динамо Загреб".

Как передает İdman.biz, по данным хорватских СМИ, 28-летний игрок будет выступать за азербайджанского чемпиона на правах аренды. Поскольку его зарплата в "Динамо Загреб" составляла 800 тысяч евро в год, клубы достигли компромисса: 70% этой суммы (560 тысяч евро) выплатит "Карабах", а оставшуюся часть — загребский клуб.

Контракт Ммае с "Динамо Загреб" рассчитан до конца сезона 2027/28.

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