Франко Ковачевич: "У нас есть вся необходимая информация о 'Сабахе', чтобы пройти дальше"

Нападающий словенского "Целе" Франко Ковачевич поделился ожиданиями от ответного матча против "Сабаха" в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, 25-летний хорватский футболист выступил на предматчевой пресс-конференции и подчеркнул важность командной работы в первой встрече.

"Первый матч начался не так, как мы хотели. Но мы быстро собрались и в итоге добились победы", — отметил Ковачевич, комментируя результат первого поединка, завершившегося победой "Целе" со счетом 3:2 в Баку.

Форвард также добавил, что оба его гола стали итогом слаженных действий всей команды:

"Большую часть работы проделали мои партнеры. Я просто нанес завершающий удар по воротам. В 'Целе' я чувствую себя прекрасно — меня здесь отлично приняли. У нас есть вся необходимая информация о сопернике, чтобы пройти дальше. Главный тренер готовит план на игру, а наша задача — выполнить его как можно лучше".

Ответный матч между "Целе" и "Сабахом" состоится в Словении и начнется в 22:00 по бакинскому времени.

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