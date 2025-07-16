"Зиря" разгромил турецкий клуб

Представитель Азербайджанской Премьер-лиги "Зиря" уверенно провел очередной контрольный матч на тренировочном сборе в турецком Болу, разгромив местный "Пендикспор" со счетом 4:0, сообщает İdman.biz.

В первом тайме команды не забили, однако после перерыва подопечные Рашада Садыхова захватили инициативу.

Отличились Брахим Конате (60'), Давит Волков (66') и дважды Жуниор Мартинс (73', 79').

Это уже четвертая победа "Зиря" на сборах — ранее были обыграны "Анкара Кечиоренгюджю" (2:1), "Чорум" (2:0) и "Аль-Хусейн" (1:0). Единственное поражение команда потерпела в Баку от "Карабаха" (0:4).

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