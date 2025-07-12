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Егор Хвалко: "С радостью остался бы в Азербайджане, но предложений пока нет"

Азербайджанский футбол
Новости
12 Июля 2025 20:04
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Егор Хвалко: "С радостью остался бы в Азербайджане, но предложений пока нет"

Бывший капитан гянджинского "Кяпаза" Егор Хвалко рассказал о своём уходе из команды и дальнейших планах.

Как передаёт İdman.biz, белорусский защитник не исключает возвращения в азербайджанский футбол, несмотря на отсутствие конкретных предложений.

По словам Хвалко, его расставание с "Кяпазом" стало неожиданностью:

«Клуб не захотел продолжать со мной сотрудничество. Причины мне неизвестны. У нас не было никаких переговоров о новом контракте, поэтому мы просто разошлись», — цитирует Futbolinfo футболиста.

Футболист пока не определился с новым клубом:

«Пока не знаю, где буду играть. Это станет ясно, когда получу конкретное предложение. Интерес есть, но ничего конкретного пока не поступало», — признался Хвалко.

Он также подчеркнул, что не получил предложений от азербайджанских клубов, но не скрывает желания остаться в стране:

«Из Азербайджана со мной никто не связывался. Но если поступит предложение — с радостью останусь. Я очень полюбил эту страну», — отметил защитник.

Комментируя тренерские перестановки в "Кяпазе", Хвалко признался, что уход Азера Багирова и возвращение Адила Шукюрова не стали для него неожиданностью:

«Мы знали об этом еще до последнего матча сезона», — сообщил футболист.

Несмотря на уход из клуба, Хвалко продолжает поддерживать свою бывшую команду:

«Хотя я больше не в составе, все равно буду болеть за "Кяпаз" и желаю команде только успехов. Надеюсь, они справятся с задачами», — сказал он.

По его мнению, многочисленные изменения в составе могут не повлиять на команду, если будет выстроена правильная структура:

«Во время моего пребывания в "Кяпазе" состав менялся почти каждый год. Если тренерам удастся быстро создать конкурентоспособную команду, "Кяпаз" сможет бороться за места в середине таблицы», — считает игрок.

В завершение Хвалко подвёл итоги трёхлетнего периода своей карьеры в Азербайджане:

«Это был потрясающий этап. Я вырос как футболист, научился справляться с любым давлением. Это была очень полезная и ценная школа», — подытожил он.

İdman.biz

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