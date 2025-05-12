Последние два шага - кто возьмет бронзу?

Несмотря на то, что до конца Премьер-лиги Мисли по футболу осталось два тура, обладатели золотой и серебряной медалей, а также команда, которая вылетела в Первую лигу, уже известны.

Как сообщает İdman.biz, единственная награда, обладатель которой пока не определен, - бронзовая.

Осталось два претендента на третье место и попадание в Лигу конференций. Бронза практически у «Араз-Нахчывана».

У команды Эльмара Бахшиева 55 очков. Представитель автономной республики опережает своего преследователя и единственную угрозу - «Туран Товуз» - на шесть баллов. Это считается огромным преимуществом перед двумя последними турами.

Всего одно очко отделяет «Араз-Нахчыван» от медали. Этого будет достаточно для первой медали в истории команды и дебюта в еврокубках.

Правда, команде предстоит непростая поездка в Шамахы, а затем напряженный матч с вице-чемпионом «Зиря». Но заработать всего одно очко для путёвки в Европу кажется вполне реальным.

Последние две игры «Араз-Нахчывана»:

XXXV тур. "Шамахы" (в гостях)

XXXVI тур. "Зиря" (дома)

У "Туран Товуза" все сложнее. Представитель Запада соревнуется с «Араз-Нахчываном» не только за бронзу и прямую путевку в Лигу конференций. Команда Курбана Бердыева должна одновременно сохранить четвертое место и теоретические шансы на выход в Лигу конференций. У товузской команды комфортное преимущество в пять очков с пятым «Сабахом».

Чтобы обойти «Араз-Нахчыван» требуются максимальные показатели. «Туран Товуз» должен набрать максимальное количество очков в последних двух турах, а его главный соперник - понести максимальные потери.

Одна осечка в Сумгайыте или в домашнем матче с «Кяпазом» положит конец о мечте о бронзовой медали. Но двух побед недостаточно. Потому что для завоевания товузской командой бронзы важно, чтобы нахчыванская команда не набрала очков.

Последние две игры "Туран Товуза":

XXXV тур. "Сумгайыт" (в гостях)

XXXVI тур. "Кяпаз" (дома)

Если «Араз-Нахчыван» потерпит два поражения, а «Туран Товуз» дважды победит, то количество очков будет равным. Дальше все будет зависеть от разницы мячей. В настоящее время по этому показателю нахчыванцы опережают товузцев на четыре гола. Но если «Араз-Нахчыван» потерпит два поражения с минимальным счетом, а «Туран-Товуз» одержит две такие же победы, то все показатели будут равными. Но такая вероятность очень мала.

В XXXIV туре поражение «Туран Товуза» и победа «Сабаха» позволили последнему сохранить шансы на четвертое место. Правда, это место на первый взгляд ничего не даёт. Однако победа «Карабаха» в финале Кубка 31 мая обеспечит попадание четвертой команды в Лигу конференций.

«Сабах», который будет соперником агдамской команды в Кубке, должен обойти «Туран Товуз», чтобы обеспечить себе место в еврокубках до финала. Помимо разницы в пять очков, преимущество западной команды наблюдается и по количеству побед.

Таким образом, «Сабаху» нужно победить дважды и дождаться двух поражений товузцев. Бакинцев ждут два столичных дерби с «Зиря» и «Нефтчи». Команде Василия Березуцкого будет непросто набрать шесть очков. «Туран Товуз» же вряд ли проиграет обе последние встречи.

Последние две игры "Сабаха":

XXXV тур. "Зиря" (в гостях)

XXXVI тур. "Нефтчи" (дома)

Отметим, что XXXV тур пройдет 17-18 мая, а XXXVI - 23-25.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz