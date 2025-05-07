7 Мая 2025
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АФФА наказала клубы

Азербайджанский футбол
Новости
7 Мая 2025 12:01
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АФФА наказала клубы

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на нем были обсуждены события XXXIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

На 59-й минуте матча «Зиря» - «Туран Товуз» игрок клуба «Зиря» под номером 32 Гисмет Алыев получил прямую красную карточку за грубый фол. Он дисквалифицирован на две игры, а клуб «Зиря» был оштрафован на 1500 манатов (статья 39.1);

Оштрафован клуб «Туран Товуз» на 700 манатов за получение желтых карточек четырьмя игроками команды в матче XXXIII тура Премьер-лиги Мисли второго мая (статья 37);

Третьего мая в матче XXXIII тура Премьер-лиги Мисли между командами «Араз-Нахчыван» и «Сабах» четырем игрокам команды «Сабах» были показаны желтые карточки. За это клуб «Сабах» оштрафован на 700 манатов (статья 37);

Четвертого мая на 70-й минуте матча XXXIII тура между командами «Нефтчи» и «Кяпаз» в Премьер-лиге Мисли игроку команды «Нефтчи» номер четыре Эльвину Джамалову за грубое нарушение правил была показана прямая красная карточка. За это футболист дисквалифицирован на два матча, а клуб «Нефтчи» оштрафован на 1500 манатов (статья 39.1);

İdman.biz

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