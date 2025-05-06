Рауф Алиев: "Амин Рзаев талантлив настолько, что через может получить приглашение в сборную"

«Дебют Амина Рзаева в основном составе «Карабаха» очень важен для академии клуба».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил АЗЕРТАДЖ главный тренер команды U-15 «Карабах» Рауф Алиев, говоря об Амине Рзаеве, который сыграл за агдамскую команду в домашнем матче против «Сумгайыта» в XXXIII туре Премьер-лиги Мисли.

36-летний специалист сообщил, что главный тренер основной команды Гурбан Гурбанов остался доволен игрой 15-летнего защитника:

«Тренировки с основной командой добавят Амину сил. Ведь ему есть чему поучиться у игроков с высоким уровнем мастерства. Амин талантлив настолько, что через может получить приглашение в основную сборную Азербайджана».

Р. Алиев заявил, что верит, что молодой футболист в будущем станет одним из лучших на своей позиции:

«Амин Рзаев и другие тренеры из академии постоянно общаются. Я тоже с ним общался. Он умный человек, который прислушивается ко всем советам. У Амина хорошая скорость и умение держать мяч. У него также много физических преимуществ. В настоящее время лучшим левым защитником в Азербайджане является Эльвин Джафаргулиев. Я верю, что Амин в будущем также заявит о себе на этой позиции. Потому что у него есть этот потенциал».

Отметим, что Амин Рзаев, дебютировавший в Премьер-лиге в возрасте 15 лет и 204 дней, является рекордсменом по этому показателю за последние 12 сезонов. Он стал шестым игроком за последние 15 сезонов, дебютировавшим до того, как ему исполнилось 16 лет.

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