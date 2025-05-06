Видади Рзаев: "Все ждут финансирования, чтобы разорвать его на части, как волки"

«Я хочу, чтобы Азер Багиров остался в «Кяпазе» в качестве главного тренера».

Как сообщает İdman.biz, об этом ветеран-футболист Видади Рзаев заявил Sport24.az.

Он прокомментировал приглашение Мирча Редника на пост главного тренера гянджинской команды:

«Азер Багиров приложил усилия и сохранил команду в Премьер-лиге. Он много работал в команде, и неуважительно его отсылать. Говорят, что придет Мирча Редник. Он ничем не лучше местных главных тренеров. Несколько лет назад он работал в «Хазар Лянкяране» и не дал результатов. Кто его сейчас помнит? Вопрос со спонсором клуба до сих пор остается открытым. Все ждут финансирования, чтобы разорвать его, как волки. Кто гарантирует, что «Кяпаз» выступит успешнее в следующем сезоне под руководством румына? Азер Багиров - специалист, знающий свое дело. Распространение этих слухов за три тура до конца не повлияет на его работу».

Отметим, что в прессе появились сообщения о том, что «Кяпаз» достиг предварительной договоренности с румынским специалистом и стороны могут подписать трехлетний контракт. 63-летний румын ранее тренировал «Хазар Лянкяран».

İdman.biz