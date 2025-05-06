Двое ведущих игроков "Сумгайыта" не приняли новые условия контракта

«Сумгайыт» предложил новые контракты двум своим ведущим футболистам.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, руководство клуба хочет продлить контракты Эльвина Бадалова и Мурада Хачаева, контракты которых истекают в конце сезона.

С обоими игроками проведены предварительные переговоры. Однако соглашение между сторонами пока не достигнуто. Оба игрока не приняли первоначальные условия, предложенные клубом.

Отметим, что Бадалов выступает за команду с 2019-го года, а Хачаев - с 2018-го.

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