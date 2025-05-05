Что ждет "Карабах" в Лиге чемпионов?

Определены еще два потенциальных соперника победителя азербайджанской Премьер-лиги «Карабаха» в Лиге чемпионов по футболу.

Как сообщает İdman.biz, если чемпион Азербайджана начнет с первого квалификационного раунда самого престижного клубного турнира континента, известны восемь его потенциальных соперников.

Команда Гурбана Гурбанова, которая попадет в корзину сеяных, может встретиться с «Левадией» (Эстония) и «Динамо» (Минск, Беларусь). Ранее в число несеяных вошли «Кайрат» (Казахстан), «Дифферданж» (Люксембург), «Иберия» (Грузия), «Викингур» (Фарерские острова), «Шелбурн» (Ирландия) и «Виртус» (Сан-Марино).

Правда, могут быть изменения. И не исключено, что это повлияет на распределение клубов. «Карабах», который имеет второй по величине рейтинг среди тех, кто уже вышел в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, может тогда переместиться во второй. Но если чемпион Азербайджана стартует со второго квалификационного раунда, то вновь окажется в числе сеяных. Если наш представитель все же сыграет в первом раунде, то во втором снова окажется среди сеяных.

Лига Чемпионов

Первый квалификационный раунд

Сеяные

«Слован» (Словакия)

«Карабах» (Азербайджан)

«Лудогорец» (Болгария)

«Мальмё» (Швеция)

«Жальгирис» (Литва)

РФШ (Латвия)

«Линкольн» (Гибралтар)

Куопио (Финляндия)

ТНС (Уэльс)

«Дрита» (Косово)

«Брейдаблик» (Исландия)

чемпион Словении

Несеяные

«Левадия» (Эстония)

«Динамо» (Минск, Беларусь)

«Кайрат» (Казахстан)

«Дифферданж» (Люксембург)

«Иберия» (Грузия)

«Викингур» (Фарерские острова)

«Шелбурн» (Ирландия)

«Виртус» (Сан-Марино)

Неопределенные

«Линфилд» (Северная Ирландия)

«Будучность» (Черногория)

«Интер» (Андорра)

чемпион Боснии и Герцеговины

чемпион Армении

чемпион Румынии

чемпион Молдовы

чемпион Мальты

чемпион Северной Македонии

чемпион Албании

Второй квалификационный раунд

Сеяные

«Олимпиакос» (Греция)

«Црвена Звезда» (Сербия)

чемпион Дании

Неопределенные

«Пафос» (Кипр)

чемпион Израиля

чемпион Польши

чемпион Хорватии

чемпион Украины

чемпион Венгрии

Отметим, что жеребьевка первого квалификационного раунда состоится 17 июня, а второго - на следующий день.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz