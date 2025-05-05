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15-летние в 15 сезонах: Амин Рзаев на третьем месте

Азербайджанский футбол
Новости
5 Мая 2025 11:44
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15-летние в 15 сезонах: Амин Рзаев на третьем месте

Футболист «Карабаха» Амин Рзаев стал самым молодым игроком сезона в Премьер-лиге Мисли.

Как сообщает İdman.biz, защитник, вышедший на поле в конце домашнего матча XXXIII тура (2:0) против «Сумгайыта», дебютировал в возрасте 15 лет и 204 дней.

Рзаев является рекордсменом по этому показателю за последние 12 сезонов.

Он стал шестым игроком за последние 15 сезонов, дебютировавшим до того, как ему исполнилось 16 лет. Начиная с сезона 2010/11 только два игрока играли в более молодом возрасте. Абсолютный рекорд за этот период принадлежит Будагу Насирову, Анар Гасанов - второй.

15-летние дебютанты последних 15 лет:

1. Будаг Насиров – 15 лет 128 дней («Туран», 2011/12)
2. Анар Гасанов – 15 лет 202 дня («Раван», 2012/13)
3. Амин Рзаев – 15 лет 204 дня («Карабах», 2024/25)
4. Орхан Алиев – 15 лет 231 день («Сумгайыт», 2011/12)
5. Эльнур Джафаров – 15 лет 320 дней («Хазар Лянкяран», 2012/13)
6. Сабухи Абдуллазаде - 15 лет 349 дней («Сумгайыт», 2017/18 г.)

İdman.biz

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