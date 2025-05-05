Гара Гараев в Топ-13

Гара Гараев сыграл свой 350-й матч в чемпионатах Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, 33-летний юбилей полузащитника был зафиксирован в XXXIII туре Премьер-лиги Азербайджана.

Игрок «Араз-Нахчывана» вышел в стартовом составе на домашний матч против «Сабаха» (1:1).

Гараев, дебютировавший в Премьер-лиге в сезоне 2008/09, забил шесть голов в 350 матчах. За свой первый клуб «Карабах» он сыграл 305 матчей (пять голов), за «Нефтчи» - 25 (один гол), а за «Араз-Нахчыван» - 20.

Гараев - 13-й футболист в истории чемпионатов Азербайджана, сыгравший 350 и более матчей. Он отстает от рекорда Рахида Амиргулиева на 101 игру.

1. Рахид Амиргулиев - 451

2. Махмуд Гурбанов - 421

3. Рашад Садыхов - 392

4-5. Асиф Мамедов - 388

Азер Мамедов - 388

6. Аслан Керимов - 382

7. Рашад Абдуллаев - 378

8-9. Эльвин Мамедов - 376

Максим Медведев - 376

10. Вургун Гусейнов - 368

11. Агиль Мамедов - 363

12. Исмаил Мамедов - 351

13. Гара Гараев – 350

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