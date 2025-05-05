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15-й в истории "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
5 Мая 2025 10:47
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15-й в истории "Нефтчи"

Эмин Махмудов забил свой 60-й гол за «Нефтчи».

Как сообщает İdman.biz, юбилейный гол 33-летнего полузащитника зафиксирован в XXXIII туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Он стал автором гола, спасшего бакинскую команду от поражения в матче с «Кяпазом» (2:2).

Эмин отличился в 60-й раз в 252-м матче за «Нефтчи». Он забил 44 гола в Премьер-лиге, семь - в Кубке Азербайджана и девять - в еврокубках.

Махмудов - 15-й игрок в истории «Нефтчи», забивший 60 и более голов. Он сравнялся с Казбеком Туаевым, забившим 60 голов, в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Отметим, что самым результативным игроком в истории «Нефтчи» является Самир Алекперов - 142 гола. Анатолий Банишевский забил 136 голов, Юнис Гусейнов - 103.

İdman.biz

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