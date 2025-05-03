Азербайджанский футболист терпит четвертое поражение со своей командой в Украине

Футболист сборной Азербайджана Эмиль Мустафаев вновь проиграл в матче украинского чемпионата — это уже четвёртая подряд неудача его клуба «Черноморец».

Как сообщает İdman.biz, в рамках 27-го тура команда из Одессы уступила донецкому «Шахтёру» на своём поле. Азербайджанский полузащитник вышел в стартовом составе, но был заменён на 77-й минуте. Все три гола гости забили во втором тайме.

После этого поражения «Черноморец» с 18 очками продолжает замыкать турнирную таблицу. В следующем туре команда Мустафаева сыграет в гостях против «Ворсклы».

İdman.biz