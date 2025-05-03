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Футболист "Зиря": "Занять второе место было непросто"

Азербайджанский футбол
Новости
3 Мая 2025 14:27
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Футболист "Зиря": "Занять второе место было непросто"

Футболист «Зиря» Джейхун Нуриев прокомментировал второе место команды в Премьер-лиге Мисли по футболу в этом сезоне.

Как сообщает İdman.biz, полузащитник столичного представителя в беседе с Report рассказал о победном матче против «Туран Товуза» в XXXIII туре:

«Туран Товуз» - команда, состоящая из сильных игроков. К счастью, нам удалось победить. В целом сезон был очень трудным. Нам противостояли сильные соперники. Мы приложили много сил на протяжении всего сезона и в упорной борьбе заняли второе место. Я думаю, что это было интересное соревнование. Осталось еще три тура. Мы хотим завершить наши следующие матчи победой».

Полузащитник заявил, что верит в успешное выступление своей команды в еврокубках:

«Уже сейчас можно думать о еврокубках. Конечно, независимо от того, кто будет соперником, мы выйдем на поле, чтобы победить. В прошлом году мы вышли в плей-офф и добились успешного результата. В этот раз хотим добиться еще большего. Было бы здорово, если бы мы вышли в Этап лиги. Думаю, у нас есть для этого опыт. Состав уже окреп, и игроки хорошо знают друг друга на поле».

Отметим, что «Зиря», обыгравшая вчера на своем поле «Туран Товуз» со счетом 1:0, досрочно заняла второе место в чемпионате, став недосягаемой для преследователей.

İdman.biz

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