Вице-чемпионство "Зиря", серебряные битвы - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

«Зиря», завоевавшая серебряную медаль Премьер-лиги Мисли по футболу, получит эту награду в третий раз в своей истории.

Как сообщает İdman.biz, бакинская команда и сезоны 2015/16 и 2023/24 завершила на втором месте.

Третий трехкратный вице-чемпион

Заняв три вторых места, «Зиря» сравнялась по количеству серебряных медалей с «Хазар-Лянкяраном» и «Интером» (ныне «Шамахы»). Представитель Лянкярана был вице-чемпионом в сезонах 2004/05, 2010/11 и 2011/12. Бакинская команда завоевала серебро в сезонах 2009/10, 2013/14 и 2014/15.

Интересный факт

Интересно, что у всех трех команд, занимавших вторые места, наблюдалась одна и та же картина. Все они завоевали свои вторые и третьи серебряные медали в двух сезонах подряд. После первого серебра «Интеру» пришлось четыре года ждать следующую медаль такого же достоинства. Южане начали свою серебряную серию после шесть лет перерыва. Перерыв у «Зиря» длился дольше - восемь лет.

Если "Зиря" и "Хазар Лянкяран" вторые...

Еще один примечательный момент связывает «Хазар Лянкяран» и «Зиря». За все годы, когда южане завоевывали серебро, чемпионом становился «Нефтчи». В случае с «Орлами» первым ставноился «Карабаха».

Серебряный рекорд «Нефтчи»

В целом вице-чемпионами стали 15 команд. По трофеям эта тройка уступает только «Нефтчи» и «Карабаху». «Черно-белые» пять раз завоевывали титул вице-чемпионов, а агдамская команда - четырежды. Помимо этих пяти клубов, "Шамкир", "Габала", "Сумгайыт", "Хазар" и "Баку" дважды финишировали вторыми, а "Кяпаз", "Туран", "Хазри", "Карван", АЗАЛ и "Сабах" - по одному разу.

Шесть серебряных серий

Мы отметили, что у «Зиря» также есть серебряная серия, как у «Хазар Лянкярана» и «Интера». Но были и другие команды, которым это удалось. Еще три команды подряд завоевали титул вице-чемпионов. Первый подобный случай произошел в 1992 и 1993 годах. Тогда сумгайытский «Хазар» дважды подряд занял второе место. «Габала» завоевала серебро в сезонах 2016/17 и 2017/18, а «Нефтчи» - в сезонах 2018/19 и 2019/20.

Неизменная пара

Еще один момент, который следует отметить: если серебряный призер остается неизменным, чемпионом обычно становится одна та же команда.

Лишь в те годы, когда сумгайытский «Хазар» дважды становился вице-чемпионом, обладателями золота были разные - сначала «Нефтчи», затем «Карабах». В остальных пяти случаях обладатели первого и второго мест остались неизменными. В сезонах 2010/11 и 2011/12 «Нефтчи» и «Хазар Лянкяран» никому не уступили первые два места. «Карабах» становился чемпионом во всех четырех последующих подобных сериях. «Интер», «Габала» в сезонах 2016/17 и 2017/18, «Нефтчи» - в 2018/19 и 2019/20, «Зиря» - в 2023/24 и 2024/25 - два года подряд преследовали чемпионов до конца.

История не повторится

В истории Премьер-лиги произошло также уникальное событие. В сезонах 2013/14 и 2014/15 первая тройка команд была одинаковой. «Карабах» завоевал две золотые медали, «Интер» - серебро, а «Габала» - бронзу. В этом году такое не повторится. Потому что бронзовый призер прошлого сезона «Сабах» уже не сможет занять третье место.

Отметим, что «Зиря» увеличила количество своих очков до 67 и обеспечила себе вице-чемпионство, одержав победу со счетом 1:0 над «Туран Товузом» в XXXIII туре.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz