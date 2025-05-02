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Участие игроков "Араз-Нахчывана" в матче с "Сабахом" под вопросом

Азербайджанский футбол
Новости
2 Мая 2025 15:19
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Участие игроков "Араз-Нахчывана" в матче с "Сабахом" под вопросом

Прояснилась ситуация с травмированными игроками «Араз-Нахчывана».

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Команда, которая третьего мая встретится с «Сабахом» в рамках XXXIII тура Премьер-лиги Мисли, провела сегодня последнюю предматчевую тренировку. Хотя травмированный игрок Сезар Меза Колли участвовал в групповых тренировках, Рамин Насирли довольствовался занятиями под руководством тренера по физподготовке.

Отметим, что матч «Араз-Нахчыван» - «Сабах» состоится третьего мая на «Лив Бона Деа Арене» и вход на стадион будет свободный.

İdman.biz

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