Скандал в "Кяпазе": Главный тренер не хочет выводить команду на поле

«Кяпаз», борющийся за то, чтобы остаться в Премьер-лиге Мисли по футболу, столкнулся с проблемой.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport1.az, новое руководство уже строит планы на сезон 2025/26.

Гянджинская команда начала поиск главного тренера. Руководство клуба начало переговоры с Мирчей Редником. Это вызвало гнев нынешнего главного тренера Азера Багирова. Специалист не захотел выводить команду на последние четыре матча. Хотя главный тренер хотел уйти в отставку, руководство не согласилось с этим. Руководство представителя Гянджи убедило Азера Багирова остаться на посту наставника до конца сезона.

Отметим, что «Кяпаз» после 32 туров занимает девятое место с 28 очками.

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