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Вратарь "Сабаила": "Будем сражаться до конца, чтобы остаться в Премьер-лиге"

Азербайджанский футбол
Новости
1 Мая 2025 11:46
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Вратарь "Сабаила": "Будем сражаться до конца, чтобы остаться в Премьер-лиге"

«Атмосфера в команде очень хорошая».

Об этом İdman.biz заявил футболист азербайджанской футбольной команды «Сабаил» Алирза Муштабазаде.

Он прокомментировал матч против «Араз-Нахчывана» (1:1) в XXXII туре Премьер-лиги Мисли. 23-летний вратарь отметил, что в матче им не удалось добиться желаемого результата:

«Мы вышли на матч с «Араз-Нахчываном», чтобы победить и сыграли хорошо. К сожалению, потеряли два очка. Игра закончилась вничью».

Муштабазаде заявил, что его команда будет сражаться до конца, чтобы остаться в Премьер-лиге:

«У нас осталось четыре игры. Постараемся сделать все возможное, чтобы добиться хороших результатов в этих матчах. Третьего мая нас ждет выездная игра против «Шамахы». Знаем, что этот матч будет сложным. Но выйдем на поле, чтобы победить. Надеюсь, у нас все сложится хорошо, мы хотим остаться в Премьер-лиге».

Алирза, контракт которого с «Сабаилом» истекает в июне, подчеркнул, что пока рано отвечать на вопрос, останется ли он в команде.

Отметим, что «Сабаил» считается реальным кандидатом на вылет из Премьер-лиги за четыре тура до конца сезона. Команда может отложить возвращение в Первую лигу до следующих туров. Набрав 21 очко за четыре тура до конца матча, представитель столицы отстает от «Кяпаза» на семь очков, а от «Сумгайыта» - на девять.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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