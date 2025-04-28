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Вагиф Джавадов: "Давно не играли с таким желанием победить"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Апреля 2025 23:46
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Вагиф Джавадов: "Давно не играли с таким желанием победить"

«Возможно, обе команды давно не выходили на поле с таким стремлением к победе. Обе стороны хотели выиграть, и это было видно на поле. Я благодарен своей команде и доволен игрой своих футболистов».

Как передаёт İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Сумгайыта» Вагиф Джавадов на пресс-конференции после матча.

Он прокомментировал результат матча 32-го тура Мисли Премьер-лиги, в котором «Сумгайыт» сыграл вничью с «Нефтчи» со счётом 2:2.
«Мы пропустили голы из-за собственных ошибок. Но я доволен игрой, особенно первым таймом. „Нефтчи“ — очень сильный соперник, у них отличные футболисты. Индивидуальные ошибки, имя „Нефтчи“ и мастерство их игроков вызвали волнение у моих футболистов, что вполне нормально. За такую игру против столь сильной команды мои игроки заслуживают аплодисментов.

Конечно, я расстроен, что мы не смогли победить. Наш соперник — „Нефтчи“, мы играли против очень мощной команды. Две ошибки оказались для нас критическими. Пропущенные мячи были следствием наших собственных ошибок, и это самое печальное. Будем готовиться к следующему матчу».

Отметим, что «Сумгайыт» с 30 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

İdman.biz

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