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Самир Абасов: "Судьи должны были засчитать наш гол"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Апреля 2025 23:31
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Самир Абасов: "Судьи должны были засчитать наш гол"

Главный тренер «Нефтчи» Самир Абасов прокомментировал ничейный результат матча 32-го тура Премьер-лиги Мисли против «Сумгайыта» (2:2).

Как передаёт İdman.biz, на пресс-конференции после встречи специалист отметил, что команда с первых минут пыталась диктовать условия игры, но допускала ошибки из-за неверных судейских решений. Абасов особо подчеркнул, что у «Нефтчи» был незасчитан чистый гол: «Мы тоже смотрели эпизоды на планшете. Возможно, в комнате VAR были другие ракурсы, но, судя по нашим видео, это был чистый гол. Если бы его засчитали, мы могли бы победить».

Тренер также выразил недовольство общей атмосферой вокруг команды и судейством: «Судья не справился с игрой, мяч подаётся с задержками, ритм сбивается. Несмотря на счёт 0:2, команда смогла вернуться и сыграть вничью. Благодарю футболистов за характер».

Абасов отдельно подчеркнул, что «Нефтчи» недопустимо отсиживаться в обороне: «Мы профессионалы, никто не имеет права сдаваться. Игроки "Нефтчи" должны оправдывать ожидания клуба и болельщиков. Надо бороться и учиться на ошибках».

Отметим, что «Нефтчи» уступал 0:2, но сумел сравнять счёт и увезти ничью.

İdman.biz

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