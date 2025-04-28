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"Карабах" вернет Шехича?

Азербайджанский футбол
Новости
28 Апреля 2025 18:50
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"Карабах" вернет Шехича?

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов, которого не полностью устраивает ни один из вратарей в составе, отправился на поиски. Опытный наставник попросил руководство клуба подписать нового вратаря.

İdman.biz сообщает со ссылкой на Futbolinfo.az, что основному вратарю Матеушу Кохальски нужен кто-то, с кем можно конкурировать. Несомненно, что Фабиан Бунтич, который не справился с этим, уйдет из команды сразу по окончании сезона. Шахруддин Магомедалиев также время от времени показывал, что он не совсем надежный вратарь. Поэтому агдамская команда ищет более сильного легионера.

Согласно информации сайта, «Карабах» хочет вернуть бывшего вратаря Ибрахима Шехича. 36-летнему голкиперу сделано предложение в связи с этим. Вратарь из Боснии и Герцеговины, выступающий за саудовский клуб «Аль-Халидж», положительно относится к этому предложению.

В настоящее время готовится официальное приглашение. Обсуждается сумма денег, необходимая для трансфера Шехича, который два года назад перешел из «Коньяспора» в арабский клуб, и зарплата игрока. Если соглашение будет достигнуто, Ибрахим подпишет с «Карабахом», где играл в 2013-18 годах, двухлетний контракт.

İdman.biz

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