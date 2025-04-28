Гитай Софир: "Ошибаться нельзя, время уходит"

«Когда мы проигрывали, то не чувствовали давления. Мы верили в себя и знали, что впереди еще есть тайм. Это придавало нам дополнительные силы. В итоге во втором тайме нам удалось забить и сравнять счет».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил futbolinfo.az футболист «Сабаила» ​​Гитай Софир.

25-летний полузащитник прокомментировал игру с «Араз-Нахчываном», которая завершилась со счетом 1:1:

«У нас было несколько хороших голевых моментов по ходу матча. В некоторых эпизодах у нас был шанс изменить счет и даже отыграться и победить. Конечно, нашим главным желанием было заработать три очка. Однако в целом мы не считаем одно очко плохим результатом. Каждый балл для нас ценен».

Софир также рассказал о следующей игре, которая их ждет:

«У нас очень важный матч против "Шамахы". Сейчас мы на таком этапе, когда должны показывать свою максимальную силу в каждом матче. Потому что ошибаться нельзя, время уходит. Наша главная цель - победить и продолжать борьбу до конца, сохранив свое место в элите».

İdman.biz