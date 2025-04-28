Шахин Диниев: "Это произошло бы либо за два, либо за пять туров до конца чемпионата"

«Карабах» заслуживает чемпионство».

Об этом İdman.biz заявил бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Шахин Диниев.

Опытный специалист прокомментировал чемпионство «Карабаха» в Премьер-лиги Мисли в сезоне 2024/25. Он сказал, что это было ожидаемо:

«Карабах» стал чемпионом неслучайно. Это произошло бы либо за два, либо за пять туров до конца чемпионата. Представитель Агдама доминирует в чемпионате уже несколько лет. Команда заслужила эту победу и с точки зрения финансов, состава и инфраструктуры клуба.

Диниев подчеркнул, что в последних четырех турах чемпионата Азербайджана могут быть неожиданные результаты:

«После этого в чемпионате осталось три интриги. Первая будет между «Сабаилом» и «Кяпазом», которые могут вылететь из Премьер-лиги. Исходя из математических расчетов, у бакинской команды еще есть шанс. «Сабаил» должен выиграть хотя бы три из четырех игр, а «Кяпаз» должен проиграть все четыре матча. Короче говоря, борьба еще не окончена. Если «Сабах» выиграет кубок, то четвертое место в чемпионате уже не будет иметь значения и ее обладатель не сможет отправиться в еврокубки. Также борьба между «Араз-Нахчываном» и «Туран Товузом» за третье место будет напряженной».

Отметим, что чемпион Азербайджана определился в XXXII туре. «Карабах» обеспечил себе золотые медали за четыре тура до конца сезона. Агдамская команда недосягаема для конкурентов и стала чемпионом Азербайджана в четвертый раз подряд и в 12-й раз в своей истории. «Карабах» завоевал 11-ю золотую медаль за последние 12 лет.

Айтадж Сахяд

İdman.biz