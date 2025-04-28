28 Апреля 2025
RU

Махмуд Гурбанов отреагировал на повторение его рекорда

Азербайджанский футбол
Новости
28 Апреля 2025 15:15
16
Махмуд Гурбанов отреагировал на повторение его рекорда

Азербайджанский футболист-ветеран Махмуд Гурбанов отреагировал на то, что защитник «Карабаха» Бадави Гусейнов повторил его рекорд по количеству чемпионств.

Как сообщает İdman.biz, об этом бывший член и тренер национальной сборной заявил Report.

Гурбанов сказал, что это было ожидаемо:

«У меня нормальное отношение к этому. Рекорды в какой-то момент обновляются. Нормально, что Бадави Гусейнов дошел до меня. «Карабах» уже несколько лет является чемпионом Азербайджана. Ожидалось, что один из игроков, играющих в команде, повторит рекорд. Я отношусь к этому нормально».

Отметим, что Махмуд Гурбанов завоевал 11 золотых медалей в шести разных командах. Бывший полузащитник побеждал в составе «Кяпаза» (1994/1995, 1997/1998, 1998/1999), «Нефтчи» (1996/1997, 2003/2004, 2004/2005), «Шамкира» (1999/2000, 2000/2001), «Хазар Лянкярана» (2006/2007), «Интера» (2007/2008) и «Баку» (2008/2009).

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Нефтчи" перед "шлагбаумом": мечта о Европе будет "похоронена" в Сумгайыте?
16:12
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" перед "шлагбаумом": мечта о Европе будет "похоронена" в Сумгайыте?

Команда Абасова официально потеряет шансы на четвертое место, если потеряет очки
Шахин Диниев: "Это произошло бы либо за два, либо за пять туров до конца чемпионата"
14:57
Азербайджанский футбол

Шахин Диниев: "Это произошло бы либо за два, либо за пять туров до конца чемпионата"

Опытный специалист прокомментировал чемпионство "Карабаха"
Трудный выезд "Нефтчи"
14:20
Азербайджанский футбол

Трудный выезд "Нефтчи"

Это будет 51-й поединок двух команд в рамках чемпионата
"Зиря" продлила контракт с защитником
13:20
Азербайджанский футбол

"Зиря" продлила контракт с защитником

Футболист будет защищать честь "орлов" до лета 2027 года
Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО
12:52
Азербайджанский футбол

Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО

Руководитель пресс-службы агдамского клуба прояснил ситуацию
Битва за серебряную медаль в Зиря
12:31
Азербайджанский футбол

Битва за серебряную медаль в Зиря

Возможно, что команда, которая займет второе место, определится уже в XXXIII туре

Самое читаемое

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Апреля 02:45
Мировой футбол

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Исход встречи был решен в дополнительное время

Судья финала "Барселона" - "Реал" расплакался: "Когда сыну в школе говорят, что отец - вор, это очень обидно" - ФОТО
26 Апреля 11:59
Мировой футбол

Судья финала "Барселона" - "Реал" расплакался: "Когда сыну в школе говорят, что отец - вор, это очень обидно" - ФОТО

Ранее клубное телевидение мадридского клуба выпустило видео, в котором раскритиковало назначение де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании
Восьмое "Эль-Класико" в финале Кубка Испании
26 Апреля 13:55
Мировой футбол

Восьмое "Эль-Класико" в финале Кубка Испании

Самым запомнившимся моментом противостояний считается гол Гарета Бейла
Главная жертва "класико" в финале. Где сейчас Бартра, которого "сломал" Бэйл
26 Апреля 13:17
Мировой футбол

Главная жертва "класико" в финале. Где сейчас Бартра, которого "сломал" Бэйл

В жизни Марка было много неприятностей. Зато сейчас всё хорошо