Махмуд Гурбанов отреагировал на повторение его рекорда

Азербайджанский футболист-ветеран Махмуд Гурбанов отреагировал на то, что защитник «Карабаха» Бадави Гусейнов повторил его рекорд по количеству чемпионств.

Как сообщает İdman.biz, об этом бывший член и тренер национальной сборной заявил Report.

Гурбанов сказал, что это было ожидаемо:

«У меня нормальное отношение к этому. Рекорды в какой-то момент обновляются. Нормально, что Бадави Гусейнов дошел до меня. «Карабах» уже несколько лет является чемпионом Азербайджана. Ожидалось, что один из игроков, играющих в команде, повторит рекорд. Я отношусь к этому нормально».

Отметим, что Махмуд Гурбанов завоевал 11 золотых медалей в шести разных командах. Бывший полузащитник побеждал в составе «Кяпаза» (1994/1995, 1997/1998, 1998/1999), «Нефтчи» (1996/1997, 2003/2004, 2004/2005), «Шамкира» (1999/2000, 2000/2001), «Хазар Лянкярана» (2006/2007), «Интера» (2007/2008) и «Баку» (2008/2009).

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