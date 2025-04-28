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Рекорд Махмуда Гурбанова повторен

Азербайджанский футбол
Новости
28 Апреля 2025 10:04
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Рекорд Махмуда Гурбанова повторен

Капитан футбольной команды «Карабах» Бадави Гусейнов стал чемпионом Азербайджана в 11-й раз.

İdman.biz сообщает, что 34-летний защитник вместе с командой завоевал золотую медаль сезона 2024/25 Премьер-лиги Мисли в XXXII туре.

Гусейнов, выступающий за агдамскую команду с лета 2012 года, завоевал все свои титулы со своей нынешней командой. Ранее защитник становился чемпионом Азербайджана в сезонах 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23 и 2023/24.

Таким образом, Бадави повторил рекорд чемпионатов Азербайджана. Он достиг показателя, принадлежащего Махмуду Гурбанову. Бывший полузащитник завоевал 11 золотых медалей в шести разных клубах - в «Кяпазе» (1994/95, 1997/98, 1998/99), «Нефтчи» (1996/97, 2003/04, 2004/05), «Шамкире» (1999/2000, 2000/01), «Хазар Лянкяране» (2006/07), «Интере» (2007/08) и «Баку» (2008/09).

İdman.biz

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