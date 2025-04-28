Тахир Гезаль: "Постараемся завершить сезон "Золотым дублем" во второй раз"

«Карабах» приближается к тому, чтобы оставить позади еще один отличный сезон. Наша команда выиграла чемпионат в четвертый раз подряд и в 12-й раз в своей истории за четыре тура до конца Премьер-лиги».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент «Карабаха» Тахир Гозель.

Представитель Агдама в 12-й раз выиграл чемпионат Азербайджана. «Карабах» обеспечил себе золотые медали после матча с «Сабахом» в XXXII туре Премьер-лиги Мисли (1:1).

После очередного чемпионата Гезаль сделал заявление сайту клуба. Он поздравил команду и болельщиков с очередным успешным сезоном:

«Несмотря на то, что титул победителя чемпионата был завоеван за несколько туров до финиша, нельзя сказать, что этот титул достался легко. Потому что все наши соперники выходят на игры с нами с мотивацией и борются с решимостью. Причина этого в том, что наша команда год от года развивается все больше и больше, становясь клубом европейского уровня. По мере того, как растут наши успехи, мотивация наших соперников по отношению к нам также растет. По мере того, как команды в чемпионате становятся сильнее, они видят перед собой более сильный «Карабах».

Последовательные победы в чемпионатах и ​​успешные результаты в Европе являются результатом единства, которое мы создали внутри клуба. Моральные ценности всегда были на первом месте для нашего клуба. Благодаря этому мы всегда были впереди. Наша команда укрепилась как лучшая в Азербайджане в мировых и европейских рейтингах. Более того, ей удается оставить позади ряд известных европейских представителей и зарубежных клубов, имеющих достаточное количество болельщиков в нашей стране. И по результатам, и по позиции в престижных рейтинговых списках «Карабах» стал одной из самых уважаемых и почитаемых команд Европы. Все это плод совместной работы всего клуба во главе с руководством и нашим главным тренером Гурбаном Гурбановым. В «Карабахе» царит большое моральное единство среди всех: от руководства, главного тренера до рядового сотрудника. Поздравляю правление, тренерский состав во главе с Гурбаном Гурбановым, своих игроков, всех, кто работает в нашем клубе, и всех наших болельщиков, чьи сердца бьются вместе с «Карабахом», с 12-м чемпионством, что является рекордом для азербайджанского футбола».

Гезаль также коснулся предстоящего еврокубкового сезона и следующих целей:

«Наша команда также оставила свой след в Европе, прежде чем завоевать титул в чемпионате. «Карабах», вышедший в плей-офф с блестящей победой над «Лудогорцем» в Болгарии в Лиге чемпионов, в очередной раз заявил о себе на всем континенте. Наша команда вышла в основной этап континентальных кубков в 11-й раз подряд. В Этапе Лиги Лиги Европы, который впервые проводился в новом формате, она своей борьбой и красивой игрой порадовала болельщиков, сыграв восемь матчей с известными командами континента. Тот факт, что шесть наших соперников – «Тоттенхэм», «Аякс», «Лион», «Олимпиакос», «Буде-Глимт» и ФКСБ - вышли в следующий этап, показывает, насколько сильные команды нам противостояли. Более того, один из наших соперников в очередной раз сыграет в финале еврокубков. «Тоттенхэм» и «Буде-Глимт», который мы победили в Норвегии, вышли в полуфинал и встретятся в этом раунде, после чего один из них пройдет в финал.

Успехи, достигнутые как в Европе, так и в чемпионате, ставят перед нашей командой новые цели. Нас ждет финальный матч за Кубок Азербайджана. Я с нетерпением и волнением жду этого матча. «Сабах» – очень сильная команда. У нашего соперника по финалу хороший состав. «Сабах» с каждым годом становится сильнее. Конечно, это футбол. Мы также сфокусированы на финале. «Карабах» постарается завоевать еще один титул и завершить сезон «Золотым дублем» второй раз подряд. Наша команда, которая до сих пор восемь раз завоевывала национальный кубок, хочет добиться девятого успеха. «Сабах» также придает большое значение этому матчу за выход в еврокубки. Мы верим, что этот матч станет прекрасным футбольным праздником для болельщиков. После этого мы с большой мотивацией и уверенностью начнем подготовку к следующему сезону. Мы постараемся снова защитить чемпионский титул и написать историю в Европе. Одна из наших важнейших целей - всегда достойно представлять имя Карабаха на континенте. Мы всегда его прославляли ответственно и достойно. Мы понимаем его ценность для Азербайджана и будем бороться, чтобы поднять еще выше. Я доверяю и очень уверен в нашей команде. Команда также верит в меня и руководство. Это взаимное доверие ведет нас дальше и будет продолжать вести вперед».

İdman.biz