Василий Березуцкий: "Сабах" заслужил одно очко в этом матче"

Главный тренер «Сабаха» Василий Березуцкий ответил на вопросы журналистов после матча 32-го тура Премьер-лиги Азербайджана против «Карабаха», завершившегося ничьей 1:1.

Как сообщает İdman.biz, российский специалист вначале поздравил соперника с завоеванием чемпионства.

Продолжая, Березуцкий подчеркнул, что его команда заслужила набранное очко:

«Сегодня мы стали свидетелями матча с острыми атаками с обеих сторон. Игра получилась равной. Мы заслужили одно очко».

Главный тренер «Сабаха» также поделился мыслями о предстоящем финале Кубка Азербайджана против «Карабаха»:

«Финал Кубка состоит из одного матча, и там может произойти всё, что угодно. Но мы считаем "Карабах" фаворитом. Тем не менее, мы знаем свои сильные стороны и сделаем всё возможное, чтобы выиграть кубок».

Отвечая на вопрос о своём будущем в случае, если команда не сумеет завоевать путёвку в еврокубки, Березуцкий сказал:

«Ничего не могу сказать о будущем. Решение будем принимать вместе с руководством клуба», — заключил Березуцкий.

İdman.biz