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Эльвин Мамедов: "Наши футболисты проявили характер"

Азербайджанский футбол
Новости
27 Апреля 2025 20:50
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Эльвин Мамедов: "Наши футболисты проявили характер"

«Мы знали, что будет трудная игра. Были осведомлены о качестве соперника. Они занимают высокое место в турнирной таблице. Мои футболисты проявили упорство и боролись до конца. Если бы мы забили второй гол в концовке, могли бы отпраздновать победу.

Слава Богу, что хотя бы не проиграли. Будем думать о предстоящих матчах и стараться устранить недочёты», — приводит слова главного тренера «Себаила» Эльвина Мамедова İdman.biz после матча 32-го тура Мисли Премьер-лиги против «Араз-Нахчывана» (1:1).

Наставник также прокомментировал шансы команды на сохранение прописки в Премьер-лиге:

«Мы не теряем надежды. Впереди ещё четыре матча, всё возможно. Почему бы и нет? Мы должны вселить уверенность в игроков, чтобы они смогли вытащить нас из этой ситуации. Мы настроены оптимистично и будем бороться до конца.

Каждый матч для нас тяжёлый. В следующем туре нас ждёт игра с "Шамахой". Команда Айхана-муаллима хорошо готова как физически, так и тактически. Нам тяжело в каждой встрече, мы это осознаем. Только с позитивным настроем мы сможем выбраться из этой ситуации».

Главный тренер подчеркнул, что по количеству голевых моментов «Себайл» превосходил соперника:

«Без неуважения к сопернику, но сегодня у нас было больше голевых моментов. Если бы в концовке Мади реализовал свой момент и мы бы взяли три очка, было бы ещё лучше. Мы не теряем надежды. В футболе возможно всё. Главное — выйти из этой ситуации, а потом уже говорить о другом. Если нам суждено — всё получится».

İdman.biz

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