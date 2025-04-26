Махир Эмрели продолжает забивать в Германии - ВИДЕО

В Германии продолжается 31-й тур Второй Бундеслиги, сообщает İdman.biz.

"Нюрнберг", за который выступает азербайджанский нападающий Махир Эмрели, на выезде встречается с "Фортуной" из Дюссельдорфа. На данный момент гости ведут со счётом 2:0. Эмрели вышел на поле с первых минут и забил гол на 45+4-й минуте, оформив второй мяч своей команды.

Для Махира этот гол стал седьмым в сезоне за 20 матчей чемпионата. Причём форвард отличился уже в третьей игре подряд. В турнирной таблице "Нюрнберг" занимает 7-е место, имея в активе 47 очков.

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