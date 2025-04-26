Рашад Садыхов: "Сделали все возможное, чтобы добиться победы"

«Как мы и ожидали, это была тяжёлая игра. Мы сделали всё возможное, чтобы одержат победу», — сказал главный тренер «Зире» Рашад Садыгов на пресс-конференции после матча с «Кяпазом».

Как передает İdman.biz, прокомментировав победу со счётом 1:0 в 32-м туре Мисли Премьер-лиги, он отметил:



«Мы хорошо начали матч, соперник не давал свободно играть, но во втором тайме прибавили в скорости и забили гол. Если бы забили второй мяч, было бы легче».

О борьбе за еврокубки Садыгов добавил:

«Наша цель — попасть в еврокубки, и завоевание медали — радостное событие. Хотим занять второе место».

Говоря о перспективах в еврокубках, тренер подчеркнул:

«С нашим нынешним рейтингом важно набирать очки шаг за шагом. Хотим усилить состав и показать достойный результат».

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