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Азер Багиров: "Не могу назвать причину, почему команда не забила"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Апреля 2025 22:06
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Азер Багиров: "Не могу назвать причину, почему команда не забила"

«Мы играли против опытной команды. Хорошо боролись. Но не смогли реализовать голевые моменты. Для взятия ворот не хватило мастерства и точности в решающие моменты. Сегодня мы довольны ребятами».

Как передает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Кяпаза» Азер Багиров на пресс-конференции после матча с «Зиря».

Он прокомментировал поражение со счётом 0:1 в матче 32-го тура Мисли Премьер-лиги на стадионе города Товуз. Багиров попытался объяснить, почему команда не смогла забить в игре против «Зиря».

«Не могу точно назвать причину. Если создаются моменты, значит, это работа тренера. А если нет реализации, это уже связано с мастерством. У нас были голевые моменты. Мы работаем над этим и на тренировках. О судьях говорить не хочу, но когда судья говорит тебе: "Опусти руку"... Речь о четвёртом арбитре. Для меня это большой вопрос. Как вообще можно сказать тренеру: "Опусти руку?", - добавил тренер.

İdman.biz

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