26 Апреля 2025
RU

Иностранцы в финалах - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

Азербайджанский футбол
Аналитика
26 Апреля 2025 15:35
26
Иностранцы в финалах - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

Завершающаяся неделя ознаменовалась определением финалистов Кубка Азербайджана по футболу.

İdman.biz сообщает, что впервые в своей истории «Сабах» вышел в решающую стадию и добился этого успеха с Василием Березуцким.

Российский специалист был одним из немногих наставников-легионеров, который вывел свою команду в финал Кубка Азербайджана. До этого такое случалось нечасто.

Два года спустя

Последним иностранцем, который вывел свой коллектив в финал Кубка Азербайджана, был Лауренциу Регекампф. Румын руководил «Нефтчи» в матче против «Габалы» два года назад. Поражение в том матче привело к отставке специалиста и безтрофейным дням «черно-белых».

Первопроходец

Первым легионером-тренером, испытавшим волнение финала, стал Анатолий Коньков. Украинец в сезоне 2004/05 вывел на решающий матч «Интер». Но «банкиры» проиграли во встрече с «Баку».

Первый и единственный

Первый трофей иностранцев в кубке совпал с сезоном 2009/10. С «полосатыми» титул завоевал Джунейт Бичер, исполнявший обязанности главного тренера «Баку». В финале он отпраздновал победу над «Хазар Лянкяраном». Бичер - первый и единственный легионер-наставник, который побеждал в финале против азербайджанского коллеги.

Зарубежный финал

Еще дважды Кубок Азербайджана выигрывали иностранные специалисты. Но в обоих случаях финалисты были иностранцами. В сезоне 2010/11 «Хазар Лянкяран» Мирчи Редника обыграл «Интер» Кахабера Цхададзе. Спустя семь лет в финале украинцев «Кешля» Юрия Максимова взяла верх над «Габалой» Романа Григорчука.

Двойная неудача

Двое из 12 иностранных специалистов испытали волнение финала дважды. Валентин Ходукин выводил «Интер» в финал в 2007/08 и 2008/09, Роман Григорчук - «Габалу» в 2016/17 и 2017/18 годах. Но обе финальные серии состояли из двух поражений подряд.

13 финалов, три кубка

В целом главные тренеры-легионеры выиграли три из 13 финалов и проиграли 10 раз. Украинцы выиграли один из семи финалов, румыны - один из двух финалов. Решающий матч принес радость турецкому специалисту, и огорчил представителей Уэльса, Грузии и России.

Второй россиянин

Березуцкий - второй главный тренер из России, вышедший в финал Кубка Азербайджана. Юрий Семин добился этого в сезоне 2013/14. «Габала», которую тренировал опытный специалист, не смогла обыграть «Нефтчи» в финале.

Отметим, что 31 мая «Сабах» Березуцкого встретится в финале с «Карабахом», который тренирует Гурбан Гурбанов.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Кади: "Карабах" заслуженно вышел в финал"
16:46
Азербайджанский футбол

Кади: "Карабах" заслуженно вышел в финал"

Бразилец заявил, что игроки команды думают о чемпионстве и в кубке страны
Али Самедов: "Нет ничего невозможного"
16:27
Азербайджанский футбол

Али Самедов: "Нет ничего невозможного"

Полузащитник поделился мыслями о матче с "Шамахы"
Он вернулся. Долгая дорога в Премьер-лигу
15:15
Азербайджанский футбол

Он вернулся. Долгая дорога в Премьер-лигу

Клубы, завоевавшие право играть в Премьер-лиге по спортивным принципам, еще не полностью оформили это
Кахабер Цхададзе: "Когда приехал в "Габалу", то чуть не сошел с ума, игроки ели лаваш" - ИНТЕРВЬЮ
12:30
Азербайджанский футбол

Кахабер Цхададзе: "Когда приехал в "Габалу", то чуть не сошел с ума, игроки ели лаваш" - ИНТЕРВЬЮ

Главный тренер "Габалы" рассказал о проблемах Первой лиги
Неудобный соперник для "Кяпаза"
11:30
Азербайджанский футбол

Неудобный соперник для "Кяпаза"

Матч в Товузе станет 24-м поединком соперников
Азер Багиров: "Нельзя давать "Зиря" простор"
10:12
Азербайджанский футбол

Азер Багиров: "Нельзя давать "Зиря" простор"

Он прокомментировал матч с "Зиря"

Самое читаемое

Великий сейв, огненный забег. История финалов Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной"
24 Апреля 09:19
Мировой футбол

Великий сейв, огненный забег. История финалов Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной"

26 апреля ждем новую историю
Лучшие ассистенты азербайджанской Премьер-лиги
24 Апреля 13:17
Азербайджанский футбол

Лучшие ассистенты азербайджанской Премьер-лиги

Полузащитник "Карабаха" ассистировал своим партнерам по команде, которые забили восемь голов
На пути к еврокубкам: пять кандидатов на три места - АНАЛИТИКА
24 Апреля 10:58
Азербайджанский футбол

На пути к еврокубкам: пять кандидатов на три места - АНАЛИТИКА

Выход в финал "Карабаха" и "Сабаха", а также неудачи "Араз-Нахчывана" и "Нефтчи" в определенной степени повлияли на борьбу за еврокубки
Непобедимый Гурбанов, кошмар в дебюте: что обещает финал?
24 Апреля 14:40
Азербайджанский футбол

Непобедимый Гурбанов, кошмар в дебюте: что обещает финал?

Некоторые моменты заслуживают внимания перед решающим матчем, который состоится 31 мая